東北風連兩天帶來水氣，今晨迎風面仍有陣雨。白天起回暖，高溫有機會上看30度，整個周末天氣都不錯。中央氣象局指出，下周一（22日）鋒面通過，接著冷空氣接近，全台氣溫驟降。預估下周二（23日）最冷，不排除升級為「大陸冷氣團」，北部低溫下探11度！

本周先是濕冷鋒面通過，北部、東部局部地區有雨，雨勢不大但體感偏冷，尤其清晨感受最明顯。周末這兩天降雨緩和，氣溫逐漸回升，今各地氣溫：北部20至28度、中部17至31度、南部18至32度、東部19至30度。

必須注意的是下一道鋒面預估下周一報到，當天也是24節氣中的「小雪」，鋒面後面接著「威力直逼大陸冷氣團的冷空氣」，中部以北及東部，冷的感覺會特別強烈，氣溫迅速下滑、低溫持續探底。

預估下周二清晨在「輻射冷卻作用」加乘影響下，北部有機會出現11度低溫，整個冷空氣將影響至下周四（25日）。這段期間高山地區若水氣條件配合，有降雪機率。