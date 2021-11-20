重機「插」進賓士騎士慘死 同行車友曝：騎170還追不上

家住澎湖的王姓男大生騎重機環島，卻在行經屏東枋山時撞上賓士，全身插進轎車內慘死；男大生父母第一時間趕到現場，面對如此噩耗不發一語、表情木然未哭泣，連檢察官詢問是否有意願與賓士車主和解，王父都不回應，僅說兒子到台灣環島的事情他們知道，但過程中並未連絡，沒想到再次接到消息竟是天人永隔。

該名王姓重機騎士與家人住在澎湖，在當地讀大學，平時熱愛騎重機的他，臉書上都是重機愛車的照片，他1星期前與友人到台灣本島決定騎車環島，曾經到嘉義最美星巴克打卡，不料卻在屏東遭遇死亡車禍，而他的父母第一時間接到消息後就從澎湖趕往屏東處理後事，過程中強忍悲痛未掉淚。

據三立新聞網報導，騎士面對巨大撞擊內臟幾乎粉碎，父母得知情形時內心面對重大衝擊，但在現場與醫院時都沒有太多言論、表情木然，檢察官曾低調詢問是否願意與肇事轎車和解，父親均未回應。

整起事件發生在18日下午2時，該重機騎士在台一線南下454.9公里處超速直行時，1輛白色賓士C200從路旁超商空地準備駛進路面，騎士因高速行駛閃避不及，車身當場插進轎車，身體倒掛在轎車後方大量出血，送醫後因器官衰竭不治；不少目擊影片紛紛顯示騎士當時是飆速行駛，而賓士駕駛則說當時視線被1輛貨車擋住，發現時已經被撞上，目前2方肇事責任待釐清。