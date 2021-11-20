近日有網友在臉書社團曬出照片，只見有名年輕女子坐在北捷車廂內，身穿的白襯衫被大雨淋濕，導致傲人上圍一覽無遺，隨後這名女子身份也被「神」出來，就是網紅「紳士龍蝦」，她事後表示照片不是自己拍的，更要求所有人不要再傳相關東西給她，讓她能夠「眼不見心不煩」，對此，律師林智群則揪出疑點，引起網友議論。

紳士龍蝦得知照片在網路瘋傳時，先強調照片不是自己拍的，更不計形象曬出扮醜的照片，無奈表示：「我只能盡量做好，我滿足不了所有人」，不過照片瘋傳造成她不少困擾，便直接表示不想再理會此事，畢竟不是所有事情都能由自己掌控，由於希望能夠「眼不見心不煩」，也呼籲大家不要再傳相關東西給她，更無奈感嘆：「只會用他們的隨便一直接收的東西，來隨便定義別人」。

對此，律師林智群提出疑點，他表示整起事件非常奇怪，一個正妹沒事搞得濕濕的，但頭髮卻是乾的？此外拍的人大剌剌的拍，也沒被甩巴掌，然後就出現肉搜達人找出女生IG？更提出疑問：「有人這樣拍女生沒事的嗎？」最後標記：「本斥但大」、「本來想斥責的，但看在女生面子很大的分上就算了」。

對此，網友紛紛回應：「很明顯就是自己在刷存在感」、「搞不好樂在其中，人家暗爽在心裡，正義魔人不要雞婆多事」、「刻意擺拍想上新聞的吧，小模、網紅、直播主論壇女郎各種搏聲量和眼球的第一步」，但也有人提出另一個疑點「雨傘是乾的」。