國民黨副發言人楊植斗（右）、國民黨黨主席朱立倫（左）。（圖／取自楊植斗臉書）

四大公投案將於12月18日投票，國民黨「戰鬥藍」青年特別赴台北市西門町商圈宣傳公投理念。戰鬥藍一員、國民黨副發言人楊植斗表示，很多人不知道18歲就可以投公投，等於很多高三生已有投票權，所以他們特別來到年輕人最多的西門町，希望年輕人能熱衷關心自己的未來。

楊植斗昨日（19）晚間6時許在臉書發文表示，投票選市長與總統須年滿20歲，但年底這場公投年滿18歲就能投票，18歲者就能用手中的選票決定自己的未來，這點就連很多年輕人自己都不知道。

楊植斗指出，戰鬥藍青年戰隊特別與國民黨黨主席朱立倫，一起來到西門町商圈街講，因為西門町商圈是年輕人最多的地方。楊強調，他在路上看到不少高中生，其實如果是高三的年紀可能已經有投票權，讓公民知道自已手中有投票權，是一件非常重要的事，而在西門町這裡呼籲年輕人出來投票，是最接地氣的事；年輕人必須加油，自己決定自己的未來。

此文發出後獲熱烈迴響，網友紛紛回應：「你不說我真的不知道，18歲就能投票了」、「四個同意，就是民意」、「年輕人真的需要好好思考自己的未來」、「其實這次公投年輕人是大票源」、「公投議題攸關民生，年輕人反應如何呢？」「年輕這塊國民黨真的要好好爭取」。