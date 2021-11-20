針對大陸網球名將彭帥下落成謎，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）19日在簡報會議上呼籲北京說明彭帥下落，並證明其安全。莎琪呼籲針對性侵的指控應獲得透明調查，華府支持女性發聲與究責，也會維護言論自由。

彭帥於日前指控遭大陸前副總理張高麗性侵後，自此便不曾公開露面。莎琪在白宮簡報會議上強調，華府對此非常關切，將與國際社會共同呼籲大陸當局提供獨立、可驗證的證據，交代彭帥下落與人身安全。

莎琪重申，美國會持續捍衛言論自由。她說「我們都知道中國對外界批評毫無容忍，許多公開發聲的人都遭到噤聲，我們會持續譴責這些作為」。

這是繼聯合國呼籲北京提供網球明星彭帥下落的證據後，國際要求北京交代彭帥下落的又一次呼籲。稍早，聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）在日內瓦表示，「得到她下落與獲得健康證明非常重要，我們呼籲針對性侵指控展開完全透明的調查」。

另一方面，世界女子網球協會(WTA)也表示準備將賽事撤出中國大陸。WTA主席賽門（Steve Simon）表示，WTA將於2022年在中國大陸舉行10場賽事，但協會願意撤賽。