台北市萬華區1名住戶日前親眼目睹1名老人當著她的面，在她家門口直接小便起來，她當時坐在車內連忙開大燈、按喇叭告誡，對方竟不為所動繼續尿，離開時甚至朝她罵髒話，她事後曝光當時照片，發文怒罵「萬華的巷子是便溺天堂嗎」、「疫情會在艋舺爆炸真的不是沒有原因的」。

該名住戶在臉書「爆料公社公開版」發文表示，她日前在住家外面待了2小時，竟發現有2位阿公隨地在大街上便溺，其中1位甚至當她的面在她家門口直接小便，她當時開啟車頭大燈、按了2下喇叭，對方仍不為所動繼續尿，對方最後甚至在離開時朝她罵髒話。

該住戶日前目睹1名老人當著她的面，在她家門口直接小便起來，她當時坐在車內連忙開大燈、按喇叭告誡，對方竟不為所動繼續尿，離開時甚至朝她罵髒話。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

該名住戶將老人的身影拍下，發文提到「誰家的阿公們趕快帶回家好嗎？萬華的巷子是便溺天堂嗎？待了2小時遇見2位阿公隨地尿3趟！疫情會在艋舺爆炸真的不是沒有原因的」，還笑說這是萬華日常。

其他網友則留言說，「阿公動末條，原諒他吧」、「沒尿到一半用力按，讓他褲子都尿」、「按二下，是我就長按喇叭，讓他尿整褲子都是」、「有時後年紀大的人膀胱會無力，我都這麼想」、「現在終於知道為何在車上都要組成棒球隊了」、「老實說捷運龍山寺出口右側，走一趟那味道真的不是很好」、「報警處理」、「是失智吧+1」、「這水準太爛了吧」。