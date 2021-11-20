便當地雷配菜是啥常被拿出來討論，一名網友舉出讓人卻步的三個食材「秋葵、芋頭和茄子」，好奇在大家心目中哪個最惹人厭？引發網友熱議，其中最多人無法接受的是「秋葵」，許多網友認為它又黏又滑的口感超可怕，加上還有股怪味，吃法又很單調，所以真的先不要。甚至還有人說，與秋葵相較起來，茄子和芋頭可愛多了。

一名網友日前在PTT上發文表示，秋葵、芋頭和茄子榮登三種大家最不愛的食材，他個人認為秋葵吃起來總有個怪怪的味道；芋頭則是約有70％的人吃火鍋的時候挑出來；茄子則是一半一半，有些人很愛，但他很討厭，在便當裡看到紫色的東西瞬間就沒食慾，不知道大家比較討厭哪一個？

貼文引發網友熱議，「把芋頭加進火鍋不能忍」、「茄子吧！顏色看起來像被火車輾過」、「當然是芋頭，湯頭破壞者」、「秋葵噁到爆」、「我比較討厭苦瓜和番茄」、「三色豆真的不行」、「苦瓜超噁的」、「秋葵根本在吃X」、「秋葵切開來有點噁」、「秋葵很少好吃的料理」、「秋葵，沒有之一」。

綜合網友的回應發現，多數網友最不能接受的是「秋葵」，因為秋葵吃起來的口感不太好，切開之後充滿滑滑的黏液，讓許多人害怕，因此也有人笑說，相較起來芋頭根本不算什麼了，只要不是加在火鍋裡面煮，其實蠻多人愛吃的。