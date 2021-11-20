王任賢批混打「根本把高端當水」 陳時中：不然要怎樣？讓民眾去美國再被趕回來？

中央流行疫情指揮中心日前開放打完高端者可混打進口疫苗，解決民眾出國窘境，有醫師對此質疑「把高端當水」，陳時中昨(19日)在記者會中當場反駁，「要不然要怎麼樣呢？就讓民眾拿著高端證明，到美國再被趕回來？我們不可能這樣做」。此話一出，引發不少網友爭論，有人就直言，「下台啊！ 不然怎樣」。

媒體昨在記者會中提到，「有醫師說開放施打高端的人有出國需求，這樣做法根本否定高端的有效性，把高端當水，所以是重打不是混打」；陳時中在記者會上當場反駁「要不然要怎麼樣呢？就讓民眾拿著高端證明，到美國再被趕回來？我們不可能這樣做」。

陳時中表示，政府是要幫人民解決相關問題，我們也知道多的劑量或是不同的，都有可能的風險在，那跟打混打情況是一樣的，「現在大家又說混打，大家很急，一方面混打又說不行，這互相都是矛盾的。從我們現有資料來看，曾經這邊有發生過的類似情況，到目前都沒有比較不同的副作用出來，所以也可以安心，不過我還是要強調，混打不同疫苗都有其增加風險的可能性。」

此話一出，引發不少網友討論，有不少人在《中時新聞網》、《yahoo新聞》相關報導底下留言，其中《yahoo新聞》下方有近百則留言，有人說「見笑轉生氣」、「不然要怎樣？ 你下台就好」、「這語氣出現好多次了，這就是我們的部長」、「口氣很像是不良少年」。但也有網友緩頰，「你們也別再罵他了，打高端也不是他能決定的」。