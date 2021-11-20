彭帥在房間裡的照片。（摘自推特@shen_shiwei）

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 19, 2021

近來行蹤成謎的大陸網球女將彭帥傳出新消息，央視總台所屬的外語電視網「環球電視網（CGTN）」記者沈詩偉，19日在個人推特上轉發彭帥WeChat(微信)的最新動態，包含彭帥在房間裡獨自抱著玩偶的3張照片，以及她「祝周末愉快」的留言。沈詩偉聲稱這是由彭帥的好友分享。其中一張照片是彭帥抱著貓咪，另一張是她抱著功夫熊貓的玩偶。

環球電視網前日以英文貼出彭帥寫給WTA（女子職網總會）的信件，宣稱她只是在家休養。沈詩偉這則推文亦是以英文發出，並以這3張照片證明彭帥目前無恙。不過WTA已經質疑前一封信件的真偽，現在這些照片好像可以看出是彭帥自拍照，但攝影時間不明。

彭帥本月初在微博和推特自曝與前大陸國務院副總理張高麗發生婚外情，之後一段時間她失去音信，接著她寫給WTA的信件又否認婚外情一事。男網球王喬柯維奇(Novak Djokovic)對於彭帥的失蹤感到訝異，其他多位球星也要求看見彭帥安然無恙的證據。

WTA的立場愈來愈強硬，表態考慮將女子賽事全面撤出大陸。彭帥雖不屬於ATP（男子職網總會），不過ATP主席Andrea Gaudenzi也兩度公開表示「深切地關心彭帥的人身安全。」「需要與她進行直接的溝通。」