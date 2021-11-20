大陸法制網報導，大陸公安部19日召開領導幹部會議，中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央政法委書記郭聲琨出席會議並講話。中共中央組織部有關負責人宣布中央決定：趙克志不再兼任公安部黨委書記職務，王小洪任公安部黨委書記。

香港《星島日報》報導，王小洪是國家主席習近平嫡系，升任公安部黨委書記後，有望升任公安部部長，統領大陸三百萬公安。王小洪福州人，習近平主政福州期間，他擔任閩侯縣公安局局長、福州市公安局副局長。中共十八大之後，他由廈門公安局長提拔擔任河南省副省長、公安廳長，不久又擔任北京市副市長、市公安局長，再擔任公安部副部長。十九大之後，王小洪擔任正部級公安部常務副部長，預料他升任黨委書記之後，也將擔任公安部長，並在2023年擔任國務委員。

據公安部官網顯示，此番調整前，趙克志為中共十九屆中央委員，國務委員、國務院黨組成員，公安部部長、黨委書記，中央政法委員會副書記，總警監。王小洪為中共十九屆中央委員，公安部黨委副書記、分管日常工作的副部長（正部長級）、督察長，公安部特勤局黨委書記、局長，副總警監警銜。

官方履歷顯示，王小洪1957年7月生，福建福州人，1982年12月加入中國共產黨，1974年7月參加工作，中央黨校經濟管理專業畢業，黨校大學學歷。

他早期在福建工作，2013年調任河南省政府省長助理、黨組成員，省公安廳廳長、黨委書記，2014年任河南省副省長、黨組成員，省公安廳廳長、黨委書記。

2015年3月，王小洪調任北京市副市長、市公安局黨委書記、局長，2016年任公安部副部長，並繼續擔任北京市副市長、市公安局黨委書記、局長，2018年1月卸任北京市副市長。

2018年3月，公安部官網「領導資訊」一欄顯示，王小洪職務為公安部黨委副書記、分管日常工作的副部長（正部長級），北京市政府黨組成員、市公安局黨委書記、局長。

2019年11月，《人民公安報》報導顯示，王小洪已同時兼任特勤局黨委書記、局長。

去年4月，王小洪卸任北京市公安局黨委書記、局長職務。任公安部黨委副書記、分管日常工作的副部長（正部長級）、督察長，公安部特勤局黨委書記、局長、中共十九屆中央委員。