34歲大陸男星魏千翔8年前在《蘭陵王》中飾演深情呵護「楊雪舞」的「韓曉冬」一角走紅，之後他又在2014年版本的《鹿鼎記》演康熙帝，人氣大開，近日網上流出多張他結婚和老婆抱著女兒接受祝賀的照片，引來網友質疑秘婚，昨(19日)晚間經紀人代魏千翔認了結婚，並表示因另一半是圈外人，所以才低調沒張揚。

魏千翔2006年就讀上海戲劇學院播音與主持專業本科班就讀，出道作品是電視劇《唐琅探案》，但之後以《蘭陵王》、《鹿鼎記》走紅，當年他也曾隨劇組來台宣傳、逛夜市。後來謝其均參加演出《鹿鼎記》，透露在劇組時常用台灣美食鳳梨酥、牛軋糖收買大家，讓魏千翔直嚷著想再來台灣會粉絲。

魏千翔曾來台宣傳新戲。（圖／中時資料照片）

今年4月，大陸八卦媒體拍到，魏千翔回到上海後在機場有一名身材高挑的女子接機，兩人一同搭上保母車回家，進家門後沒再出現，幾天後兩人又一同出門，魏千翔起初僅牽對方的手，直到回到公寓兩人見有人經過才鬆開手，女子隨後更是放慢步調，刻意和魏千翔保持距離。

魏千翔被爆料隱婚生女。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

據《搜狐娛樂》報導，近來有網友曬出魏千翔婚禮的照片，引來其他人驚訝問：「魏千翔何時結的婚？」該名爆料網友回應：「前幾天呀，還生了一個可愛的小公主呢」。《新浪娛樂》求證魏千翔經紀人，對方證實魏千翔去年就跟老婆領證結婚，趁女兒百日宴才順便舉辦婚禮，跟親友分享幸福，因太太是圈外人，所以一切低調未公開。