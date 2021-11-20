全民健康保險會19日開會針對2022年度健保費率提出兩案，將交給衛福部呈報給行政院核定。衛福部部長陳時中19日稱，先前曾表示2022年不會調整健保費率並非隨便說說，會朝不調整費率的方向努力，但盼透過加強使用者付費、解決海外國人用健保的公平性等方向補足財源。此消息引發熱議，不少網友諷刺陳「才說不調漲卻要『調整』，話術真強」、「沒一句話可信」。

《中國時報》20日報導指出，陳時中透露不傾向調高費率，但會將各界意見納入考量，「我們承諾2年不調，敢承諾是因覺得其他部分應該還有努力空間，不是隨便講」。醫界一再反映部分負擔應調整，明年衛福部將朝使用者付費方向前進，部分負擔會增加一點，加強民眾心理建設、減少醫療浪費，讓財務平衡，另一作法則是要讓旅外國人保費更公平。

至於實際做法，報導指出，陳時中去年9月曾說，旅外國人在國內沒收入，健保收費等級低，要將海外收入納入保費計算收取，將來不管復保或海外所得都要加強收取，以符合公平性；健保署今年初曾初步規劃，從調整藥品部分負擔、新增檢驗檢查及慢籤恢復收取部分負擔著手，加強使用者付費取向。

此消息引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《TVBS新聞網》臉書粉絲專頁留言：「才說不調漲卻要『調整』，話術真強」、「沒一句話可信」、「你多少次前言不對後語了？」「你現在說的話誰相信？」「他說的話 沒一句能信，這種沒誠信還想選市長」、「選票考量，選完就調漲，讓我們等著看」。