愛買配合政府平穩物價，平均每2周推出3000款商品的檔期促銷，自有品牌每周二享9折優惠，即日起至30日還推出「超過220款主婦最愛的民生商品買1送1」、「百款沖泡咖啡滿額最高送200元」抗漲；也同步實施卡友專屬的「黑色購物節」優惠，包含大小家電、3C配件、熱銷夯品齊推激殺價，讓民眾享購物優惠。

為了讓消費者清楚選購，即日起於賣場入口處會告示每檔期民生商品特價資訊，也會在沙拉油、泡麵、麵條、衛生紙等品類區域明確標示優惠抗漲商品，30日前祭出超過220款米、油、泡麵、火鍋湯底、牙膏等民生指標性商品買1送1，包含金農履歷一等小農種米、維義堅果精華調和油、泰山第一道冷壓橄欖油、好姨食堂熟水餃系列、味丹449乾麵鋪風味袋麵系列，都是買1送1。

11月最後一周周四是感恩節，隔天周五是黑色購物節，今年黑色購物節落在26日，愛買即日起至30日推出第一波「黑色購物節」早鳥優惠，精選大小家電、3C配件、熱銷夯品，共65支會員激殺價商品，最低4.8折起，包含冬天吃火鍋必備的kolin IH變頻電磁爐，原價1390元、會員價990元；手機用電大戶必買的超薄快充行動電源，原價599元、會員價288元；會滅菌風乾的尚朋堂雙層紫外線烘碗機，原價3490元、會員價2980元。

愛買即日起於賣場入口處，清楚告示每個檔期民生商品特價資訊給民眾參考。（愛買提供）

第2波「黑色購物節」將在26日當天至29日登場，指定大小家電商品除了特價外還有現場超狂驚喜價，包含電視、冰箱、吸塵器、微波爐、電鍋、行動硬碟，最低7折起，最高價差達5000元。