20日宣告傷癒歸隊的湖人「小皇帝」詹姆斯，這下子慘遭自己好友出賣了！熱火退役球星韋德受訪時，被問到詹姆斯是否真的在意外界的想法，韋德的答案是肯定的，「如果你告訴我，有任何人不在乎外界看法，我會說那在說謊，我們都會在意，只是每個人在乎的地方不同。」

「人們可能認為詹姆斯太優秀了，所以他應該不會在意，」跟詹皇同為香蕉船好友的韋德表示，「但我們真的會在意，因為我們都是人，詹姆斯絕對不是機器人，儘管他的身體看起來很像機器人，但他也是一個人，當然也會在意外界看法。」

「不過這並非代表這些事情會影響到詹姆斯，他不會因為外界不喜歡他打球方式而不打了，球員現在也會對外界評論回應，但我們不會說什麼你們工作做太爛之類的話，」韋德說，「我們為了工作付出一切，如果被說敏感的話，那也是緊張自己這段過程。」

這些針對詹姆斯是否在乎外界看法的言論，出自韋德的口中當然可信度很高，畢竟他跟詹姆斯不僅是多年好友，兩人私底下也經常聊天，看來詹皇並非像他所說那麼堅強或不在乎，加上他已經快滿37歲，場上表現逐漸衰退，也屬相當正常的事件。