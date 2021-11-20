新冠疫苗開放混打，今起一連5天，實施至24日。儘管逾11萬人選擇「AZ+莫德納」，遠勝「AZ+BNT」的5萬多人，但已全數到貨的莫德納疫苗，仍面臨供過於求的窘境，先前「非莫不打」的鐵粉們都去哪了？醫師分析3大原因。

「主要是第二劑的副作用嚇到大家」，兒科醫師林應然指出，民眾對於莫德納的「大魔王」副作用相當擔心，甚至被形容成火車撞到、卡車輾過等，加上目前疫情緩和，評估後認為「打疫苗比不打更危險」，誰會選這時候冒險。

另外先前莫德納缺貨，很多人第一劑已選擇AZ或高端，年輕族群也有BNT可接；混打開放太晚，導致錯過接種時機，這些都是莫德納乏人問津的原因。

台大醫師施景中日前PO文，之前很多人「非莫不打」，現在反而是第二劑幾乎無副作用的AZ被搶光，「還得拜託來打莫德納」。

台灣自購的莫德納全數到貨，未來還有向美採購的次世代疫苗，更別提庫存中的300萬劑高端，這些疫苗如何去化，考驗指揮中心。