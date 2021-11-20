央視新聞報導，11月18日，中國駐美國大使秦剛與布魯金斯學會董事會進行視頻交流並發表演講。秦剛在演講中表示：中國不是世界上各種問題的原因，而是解決的方案。而美方有幾個問題，必須對世界說清楚，例如：國際秩序是指什麼規則？是誰制定的？又是誰來充當交警？

秦剛在演講中稱，近年來，國際上越來越關注中國的發展給國際秩序帶來的影響。美方多次稱，美國對華政策目的是維護「基於規則的國際秩序」，要確保「交通規則」。但這是指什麼規則？是誰制定的？誰當交警？美方一直沒說清楚。

50年前，中共建政後在聯合國取代中華民國取得席位。秦剛表示，「過去的這半個世紀，中國守規則、講信義、重行動、勇擔當，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者。事實證明，中國加入聯合國的50年，就是希望為國際社會所承認、接受，融入國際體系並願為此作出貢獻的50年。」

秦剛提到，中美關係遭遇了前所未有的嚴重困難。有人認為中美是現行國際體系中兩種水火不容的「操作系統」。對此，聯合國秘書長古特雷斯表達了國際社會的普遍擔憂：中美要避免對抗，世界不能再分裂。秦剛呼籲，大家必須共同抵制這樣的前景，必須拿出遠見、決斷和行動，為中美兩國和世界走出一條光明的道路。不忘初心、牢記責任、堅持原則、聚焦合作。

秦剛特別強調，一個中國原則不僅是中美關係的政治基礎，也是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是現行國際體系和秩序的重要組成部分。任何歪曲聯大第2758號決議、在國際上挑戰一個中國原則的圖謀，就是改變台灣問題現狀，就是破壞國際規則和國際秩序，是徒勞的。