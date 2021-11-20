劉德華出道40年在演藝圈公認好人緣，而一路上幫助許多人也受大咖前輩照顧，唯一有位清純玉女明星被傳出劉德華「最恨她」及「不想再提到這個人」等重話，那位女星就是陳少霞。

曾是90年代玉女紅星的陳少霞，因在港劇《鹿鼎記》中飾演雙兒走紅，清純可人模樣深植人心，也受到劉德華賞識，兩人成師徒關係，她曾和梁朝偉合作《三個夏天》，並在劉德華成立公司後成為旗下藝人；但早期劉德華尚未離開TVB時，傳出抗議電視台給的片酬低而惹怒高層，而在劉德華成立公司後，TVB以豐厚條件挖角陳少霞，讓劉德華栽培她的資金全付諸流水，

劉德華公司後來破產背負大筆欠債，也讓陳少霞被冠上「背叛恩師」之罪，不過2016年陳少霞在微博PO出與劉德華的合照闢謠，罕見對外界解釋「我一直不會說話！謠言止於智者！他一直很疼我！我只是不想說」，間接粉碎兩人多年來的不和謠言。陳少霞當時和劉德華一起拍電影《天與地》，準備出席宣傳活動時，誤聽損友建議，買了比較性感和暴露的衣服，導致大眾不滿，不僅接下的工作被取消，也影響到應該要繼續的宣傳活動，「我真的好想向劉德華再次道歉」，也向當時的工作人員致歉。

2016年陳少霞在微博PO出與劉德華的合照闢謠。(圖／翻攝微博)

陳少霞今年十月為富商李文輝誕下一女。(圖／翻攝微博)

陳少霞嫁給澳洲籍華裔商人顯少露面，之後前夫破產離婚，2016年嫁富商李文輝，2019年也為順利誕下一女，到了2021年10月以45歲高齡產婦再喜獲千金，雖生下二胎，但產後還是能迅速瘦身，保持完美貴婦好身材。