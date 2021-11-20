氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天東北季風減弱，天氣逐日回暖，為變天前的空檔。今日北部多雲時晴、中南部晴朗穩定，白天舒適微熱早晚涼，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，明日西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天微熱早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，22日鋒面通過、強冷空氣南下，北、東有雨，愈晚愈濕冷，要注意添加衣物！22日晚至23日清晨，氣溫已降至最低點；23日白天轉乾冷，持續至25日清晨；25日白天起至26日冷空氣漸減弱，氣溫漸回升，北台仍偏涼微冷。

吳德榮指出，22日晚至23日清晨，北台灣平地最低氣溫約已降至12度左右；24日、25日清晨，竹、苗平地因另有強「輻射冷卻」加成，最低氣溫不排除將降至11、12度以下。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，22日晚起至23日上午雪山、南湖等3500公尺以上的高山漸接近零度，也有水氣，故有一些飄雪機率存在；至於低於3500公尺的合歡山，氣溫不夠低，玉山則因水氣略嫌不足，下雪條件就比較差了。