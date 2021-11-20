苗栗縣竹南鎮國安街2家紙器工廠，19日深夜發生火警，估計有上千坪廠區陷入火海，並一度波及附近民宅鐵皮屋頂，消防人員持續灌救到20日清晨才將火勢撲滅，幸未傳出人員傷亡意外。

苗栗縣消防局在19日深夜10時22分許接獲民眾報案，稱竹南鎮國泰夜市後方發生工廠火警，隨即派竹南、造橋、後龍、頭份等多個分隊前往灌救。

苗栗縣消防局第2救災救護大隊大隊長曹春風在現場指揮，他表示，火警發生地點在真如路與國安街之間的2間紙器工廠，火勢從第1間紙廠燒起來，延燒到第2間。

在消防人員到場時，現場已陷入火海，因西側緊鄰另一間紙廠，隨即採取防禦策略，在周圍布水線建立防火牆圍堵，避免擴大延燒，因火勢猛烈，附近有3戶民宅鐵皮屋頂一度遭到波及，消防人員也立即布設多條水線灌救。

曹春風指出，紙廠內有大量易燃物，悶燒面積廣大，要完全撲滅有一定難度，在火勢獲得控制後重新部署，動用怪手進場開挖及雲梯車配合水線滅火。

消防局前後出動19部消防救災車輛、41名人力漏夜搶救，至20日凌晨1時20分許控制火勢，燃燒面積估計至少上千坪，所幸未傳出有人員傷亡。