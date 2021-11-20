央視新聞報導，近期部分國家宣佈「與病毒共存」，還有一些聲音質疑目前中國大陸的防疫措施成本過高。對此大陸國家衛生健康委疾控局副局長吳良有接受央視新聞採訪時表示，現階段中沒有任何理由放鬆嚴格的疫情管控措施，將繼續堅持嚴格的防控，堅持動態清零的防疫目標，鞏固來之不易的防控成果。

近期一些國家帶疫解封，實際效果並不理想。當前，全球新冠肺炎疫情仍在高位流行，病毒變異後傳播力加強，境外疫情輸入的風險持續存在，疾病流行對社會發展衝擊仍很嚴重。

吳良有表示：這些「與病毒共存」的國家，對人民生活的影響還是比較大的，比如說物價的上漲，比如說醫療資源的擠兌，像這些影響可能是較長時間的，再想回到當時他們管控的狀態也是非常難的。「關在就在於因為新冠病毒不斷變異，它的傳播力增強，傳播的速度的加快等特點。」

吳良有以案例為證，自武漢疫情以來，大陸國內陸續發生了40多起本土聚集性疫情，政府做到了「發現一起撲滅一起，多起聚集性疫情基本在2個潛伏期內得到控制，確保國內的疫情形勢保持總體平穩。」

吳良有表示，實踐證明，「外防輸入、內防反彈」的總體策略和一系列的防控政策措施是符合國情和科學的，很好地統籌了疫情防控和經濟社會發展、民生保障之間的關係。堅持「人民至上、生命至上」是中國一切防控舉措的根本出發點和落腳點，政府將繼續堅持嚴格的疫情防控措施，築牢「外防輸入、內防反彈」的堅實屏障。

吳良有強調，中國現在堅持的動態清零目標，並不是說沒有感染，而是說發現一起疫情就迅速撲滅一起疫情。我們指揮系統始終處於一個應急的狀態，有疫情快速地處置，在最短的時間內把疫情控制住，目前來看，這就是中國用最高的效率、最低的成本、最短的時間來控制疫情的最好的辦法。