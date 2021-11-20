教育部110年度教學卓越獎出爐！台中市共有4校入圍，包括市立文華高中、市立東勢高工、市立大甲國中、市立至善國中，最終由大甲國中、東勢高工獲得金質獎，至善國中及文華高中榮獲銀質獎。

教育部110年度教學卓越獎出爐，台中市東勢高工獲得金質獎。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

教育局指出，今年代表台中市參賽的學校，充分展現108課綱強調的「核心素養」重要精神，以孩子為學習主體，並透過團隊互助學習，觸發學生主動探索及跨域展能的能力，同時推動在地文化特色的校訂課程，透過社區共榮力量擴展國際視野。

教育部110年度教學卓越獎出爐，台中市文華高中榮獲銀質獎。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

其中，大甲國中從一位視覺藝術老師的自我覺醒，翻轉以西方藝術為主體的思維，以製作傳統獅頭為起點，增添學生對家鄉傳藝的情懷，從而體會老師傅因環境而創造出來的傳統藝術之美，「這樣的美，根源於土地，以解決生活問題為初衷」，讓學生產生對土地的深刻情感，透過與傳統藝師合作，為學校的課程建立豐富的教學內容，讓學生充分擴展「立足在地、放眼國際」視野。

教育部110年度教學卓越獎出爐，台中市至善國中榮獲銀質獎。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

東勢高工「特相融—普特共好之美」課程方案，「特」代表特殊教育、特色、特別，「相融」代表普教孩子與特教孩子能彼此互動、欣賞與共好。電子科教師教導學生利用手機編寫 APP 課程，呼應特教孩子的需求，讓特教孩子跟普教孩子連結；電機科教師將專業電機課程進行課程調整，利用水電裝修課程帶領特教孩子組裝電機作品；語文類科教師透過課程調整，教導特教生文案書寫與生活英語的教學，並融入普教生協同參與，讓融合教育展現更活潑多元。

另外，文華高中課程在於培養具有全面性、遠見性的「未來市民」，利用「MACRO」理念模組的循環思維處理課程中社會、區域、人文、美感等議題，以聯合國「世界城市論壇」為標的，訓練學生藉城市對比，分析兩地異同、形成問題、提出方案、反思回饋；課程結合各學科領域，以「LIST」教學模組進行「未來市民」課程培訓學生歷史力、同理力、思辨力、合作力、執行力，讓他們具備「在地認同、跨域比較、系統思考、轉換執行」等能力。

至善國中發展「美力島記—說故事的人」課程方案，凝鍊多年來持續發展的在地課程與國際行動，透過「島嶼五閱天」、「島嶼行記憶」、「島嶼美感力」與「島嶼傳國際」四個元素為核心，從細細閱讀島嶼的故事產生生命的聯繫與溫度，用故事感動世界，讓孩子成為一個有故事並能說故事的人，讓「島嶼的集體記憶」成為全校的校本特色課程。

教育局表示，感謝教育部評審對台中市獲獎學校的肯定，為落實108課綱精神，台中市不斷鼓勵教師深化專業，創新教學，協助學生適性發展及激發學習熱情，秉持以學生為本的教育理念，成就每個孩子未來為教育政策發展主軸，持續挹注豐沛資源支持教師專業發展、精進教學品質，陪伴孩子學習成長。

教學卓越獎評選除重視教學團隊的教學理念、教學經營及團隊運作外，教學方案的發展也需具備開創性並符合當前教育趨勢，能有效提升學生的學習表現。