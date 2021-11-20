智慧家電在台灣的滲透度越來越高，不少家庭更會添置智慧音箱來連結家中大小智慧家電，只要動動嘴巴即能聲控操作，但Google就在本月終於把擁有螢幕的Nest Hub第二代帶來台灣，可是目前台灣唯一擁有螢幕的智慧音箱，此次就開箱實測，到底有螢幕的智慧音箱能帶來什麼不一樣的體驗。

Nest Hub第二代擁有一般智慧音箱都擁有的功能，而且更能透過手動觸控控制或檢視智慧家電的狀態就更方便。（石欣蒨攝）

擁有螢幕的Nest Hub第二代可說是結合平板跟智慧音箱的語音管家，基本的功能雖然跟一般的智慧音箱差不多，但此次就為了使用者的睡眠品質，只要把其把放床頭，到晚上螢幕即會轉成深色主題，也能透過設定「日常安排」，如設定成說「OK Google，晚安」，即可幫忙關閉床頭燈、設定鬧鐘，再播放助眠的音樂，早上鬧鐘響時，也只要對其揮手，即能再延後鬧鐘，也能設定成關掉鬧鐘後就播放音樂、新聞或當天行程等功能。

另外更能利用全新的睡眠感應功能，只要在Google Home上打開設定，即能透過偵測咳嗽、鼾聲，還有翻身次數等，睡覺時也能舒適地不戴任何穿戴裝置，也能追蹤睡眠品質，更能直接以語音詢問睡眠品質，或透過Google Fit去查看自己的睡眠資料及獲得睡眠提示。

除此以外，因著Nest Hub擁有螢幕，即能直接觀看Netflix、YouTube等影片，放在廚房時也能直接叫出食譜，看著螢幕跟著動手做最方便，放在客廳也能當數位相架使用，另外最特別的，就是其與台哥大合作，推出了加值的電話服務，只要申辦即可擁有一組070的網路電話門號，與Nest Hub綁定後，即能透過其直接撥電話，還能使用Google Duo進行視訊通話，使用起來的方便性，可是比起一般的智慧音箱更多元。

Nest Hub第二代擁有全新的睡眠感應功能，只要在Google Home上打開設定，即能偵測咳嗽、鼾聲、翻身次數等，不戴任何穿戴裝置，也能追蹤睡眠品質。（翻攝手機畫面）

結語：

Nest Hub只要放在不同的空間也能有不同的功用，不過記者最喜歡的，還是放在床頭，只要動動嘴巴就能關燈、調鬧鐘，還能播放助眠音樂及追蹤睡眠，起來也來直接躺在床上聽到當天最新的新聞消息，不過中文的語音辨識上仍是需要與其「多多訓練」，因為還是有不少時候無法辨認，睡眠感應功能也需要把Nest Hub放在特定能對應到偵測對像的位置，不然就無法記錄，使用者可能需要調整多次才能正確獲得數據。

擁有螢幕的Nest Hub第二代，放在不同的地方就能有不一樣的功能，像在廚房就可以記錄或搜尋食譜，或是看著YouTube的教學影片邊做菜。（石欣蒨攝）