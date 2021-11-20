車輛故障停在中線車道遭另一車追撞。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

車輛故障停在中線車道遭另一車追撞。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

國道一號南向273.8公里、嘉義水上路段，今天（20日）凌晨0時28分發生一起重大車禍，一輛小客車因車輛故障停在中線車道，後方另一車疑似未注意追撞，造成7人受傷送醫，

嘉義縣消防局凌晨0點37分獲報國道1號南下273.8公里處發生車禍事故，有一人受困及多人受傷情形，立即派遣4輛救護車及2輛器材車前往，到場後發現為2自小客車追撞，共計造成7人受傷8人送醫，意識皆清楚。

太保消防隊救護車1名女性20歲，左手上臂疑似骨折，另1名男性年約20歲無明顯外傷；鹿草消防隊載送3名患者，其中1名40歲男性胸口疼痛、9歲女童腳趾疼痛，臉部0.5公分撕裂傷、8歲男童頸部疼痛及後腦5公分撕裂傷；民雄消防隊載送60歲女性，左胸疼痛；水上消防隊救護人員載送1名20歲男性右手上臂骨折、臀部疼痛及左額8公分撕裂傷、另一名21歲男性左臉頰紅腫及右腳踝疼痛。

國道警方表示，未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，國道轄線今年1至10月因未注意車前狀態肇事共5507件，呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離。