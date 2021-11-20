昨日健保會完成明年度一般保費費率審議，以維持現行費率5.17％、提高費率至5.22~5.32％，2案併陳方式送衛福部裁定、行政院核定。對於明年費率走向，衛福部長陳時中今表示，仍在整理意見，不過他還是傾向不調費率，但要提升醫療品質、避免浪費，公平性也有調整的空間。至於後年的費率是否要調，他表示比較難說，要看看方案效果如何。

根據健保試算，若維持現行費率5.17％，不論是從付費者、醫界方案的總額成長率來試算，明年底安全準備將只剩下0.91及0.69個月，無法滿足至少1個月保險給付支出。若選擇第2個方案，提升費率至5.22~5.32％，則明年底安全準備金可有1.01~1.02個月。

昨日陳時中表示，我們承諾2年不調不是隨便講。今日他出席「2021台灣社區整合照顧研討會」時表示，若安全準備金低於1個月，依法要做調整，但他認為明年費率之外，還會有不同的經費來源，讓公平性更好、浪費變少是需要努力的目標，接下來會推動多重方案，讓明年的經費能平衡。

針對明年度補充保費，陳時中表示仍在推估中。至於一般保費費率若明年不調，後年費率是否要調？他表示，後年比較難說，要看看方案效果如何，還沒辦法考慮到後年。

另一方面，昨日陳時中針對醫界人士指開放高端混打等於把高端當水時表示「要不然要怎麼樣呢？讓民眾拿著高端接種證明去美國，再被趕回來？不可能這樣做，政府要幫忙解決問題」。有媒體今指，此番話令藍委炸鍋。對此，陳時中表示，不知道有什麼炸鍋，是不是有更好的方式來處理這個問題？大家可以提出來。