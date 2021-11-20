美國之音報導，白宮和聯合國美東時間周五(11月19日)對中國網球運動員彭帥似乎在揭露前中共政治局常委張高麗性侵後失蹤深表關切。在兩個多星期的訊息封鎖和網絡審查後，中國官媒周四轉發了一封據稱出自彭帥的電郵，但這反而進一步加深了外界對這位網球女將的擔憂。國際女子網球協會(WTA)警告將考慮把賽事撤出中國。與此同時，隨著國際呼聲的加大，《環球時報》主編胡錫進等中國官媒人士已開始出面為中國體制辯護。

白宮新聞秘書莎琪在白宮例行記者會上說：「我們對有關彭帥在指控一名前中華人民共和國高官性侵後似乎下落不明的報道深表關切。我們與其他方面一起，呼籲中國當局提供獨立的、可覈實的證據，證明她的下落和她的安全。」

聯合國人權事務高級專員辦公室的發言人利茲·斯羅塞爾在日內瓦對記者們談到彭帥時說：「重要的是，要有關於她的下落和福祉的證據，我們敦促對她提出的性侵指稱進行完全透明的調查。」

國際職業女子網球最主要的組織WTA首席執行官史蒂夫·西蒙星期四對有線電視新聞網(CNN)和其他美國媒體說，該協會將考慮撤出在中國的賽事，這可能讓WTA損失數千萬美元的生意。

西蒙在周五給路透社的一份聲明中說，WTA此刻在中國「處在一個十字路口」，「我們繼續呼籲提供獨立和可證實的證據，表明彭帥是安全的，而且她提出的性侵指稱將得到全面、公平和不帶內容審查的調查。否則，WTA已準備好做出正確的事情。」

曾獲國際雙打冠軍的彭帥11月2日在微博和推特上，公開指證曾任中共政治局常委和國務院副總理、75歲的張高麗與她發生性關係。這篇發文很快被刪，中國隨即在互聯網展開大規模的內容審查，屏蔽相關內容、討論與網友留言。

本周五，中國官媒又發出了幾張據稱是彭帥的「周末愉快」近照。官方的《環球時報》的總編輯胡錫進翻牆在推特上用英語發文稱，他不相信彭帥受到虐待，有關她的不真實揣測必將被粉碎。

Just saw these latest photos of Peng Shuai. As I don’t believe Peng Shuai has received unfair treatment, so I am willing to believe the authenticity of these photos. And I am confident that the untrue speculations surrounding her will eventually be smashed. https://t.co/VGLt6qoOOh — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 19, 2021

針對WTA負責人對彭帥下落表達關切並考慮撤出中國的消息，胡錫進用英文在推特發文，自稱他「熟悉中國體制」，並說：「也許你這樣做是好意。但你應當懂得中國，包括懂得你所不喜歡的體制是如何促進了14億中國人民的實際權利的。當你表達對中國的任何關切時，不要使用脅迫式的語氣。」