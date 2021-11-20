1名網友日前曝光母親與外公的LINE對話內容，內容提及母親要去打疫苗，但卻出現「學校附近打疫苗BNT第2劑，體外射精幫我預約好了」令他傻眼，他說母親平時是用語音輸入，可能是當時說話發音不清楚，才鬧出這烏龍，而外公當下則已讀不回；有網友分析原意應該是「你外孫女」，手機系統聽成「體外射精」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」表示，她的媽媽日前用LINE傳訊息給外公，內容除了談論旅遊行程外，還提到準備去打疫苗，因為媽媽不擅長打字，都是透過語音輸入成文字，不過媽媽傳出的訊息中竟出現「學校附近打疫苗BNT第2劑體外射精幫我預約好了」。

1名網友日前曝光母親與外公的LINE對話內容，內容提及母親要去打疫苗，但卻出現「學校附近打疫苗BNT第2劑，體外射精幫我預約好了」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該網友說，她也不知道媽媽到底說了什麼，竟會出現令人害羞的用語，而外公看完後就直接已讀，笑說「覺得被打敗，又覺得自己的媽媽很可愛」；網友的母親疑似是先語音輸入後再自動選字，手機系統將「你外孫女」聽成「體外射精」，爆笑內容引起討論。

有網友分析原意應該是「你外孫女」，手機系統卻聽成「體外射精」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友則留言說，「阿公想要趕快抱孫子」、「戴口罩口齒不清的時候」、「外公 ：我女兒更年期後變這樣」、「阿公想知道第一劑是體內還是體外」、「這後座力超強（笑翻）」、「外公：女兒啊，想氣死我也不是這樣orz」、「阿公第二句應該回：好的，注意安全」、「外公頓時不知道該如何回答」。