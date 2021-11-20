「台灣第一美女」蕭薔近年來雖少接作品，但仍不忘用一己之力獻愛心，或是在網上分享近況。近日她曬照宣布打了第2劑疫苗，可見照片中的她頂著素顏，吹彈可破的肌膚令人羨慕，她更將衣服拉一半露出香肩，坦言接種第一劑時躺了兩天，希望第二劑副作用不會這麼強。

今年5月台灣新冠肺炎疫情升溫，本土疫情增加，人美心善的蕭薔隨即拋磚引玉，透過珍世美學慈善基金會捐贈100萬給新北市政府抗疫使用，並捐贈600份抗敏和保溼的保養品，供醫護人員整天戴著口罩下班後能讓肌膚也好好休息。

蕭薔曬照宣布打了第二劑疫苗。（圖／翻攝自蕭薔StephanieH微博）

蕭薔之後為了保養品牌接受線上訪問，表示自己重視的是心靈保養而非外在，平時也不愛照鏡子，「活得自在開心比較重要」，而她因為練習瑜珈超過10年，如今仍保有小蠻腰和翹臀，她表示，自己有時看到自己的腿能抬到頭上還是很佩服自己，她也強調目前沒有把生小孩列入人生清單中，因此也沒凍卵，「我不會強迫，不會刻意做，希望是自然有，之前想凍卵，但是長長的針扎不下去，不要太勉強自己。」

本月18日蕭薔在微博發文，寫下：「一點也不疼，護士小姐技術好。有疫苗就先打，保護自己也保護他人（第一劑-發燒迷糊全身酸痛躺兩天，醫生說第二劑也要有心理准備），即將消失的兩天呀，讓我吃吃喝喝躺躺大放鬆」，最後自嘲：「請忽略我清末民初的大腦門​​​​」，引來網友回應：「多注意休息，然後不要提重物」、「大腦門哈哈姐姐好可愛，明明就超級美 」、「不疼吧，疼在別人心裡」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。