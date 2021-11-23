由於歐洲新冠疫情加劇，奧地利即將開始鎖國，權值股、原油相關走弱，20日隔夜美股漲跌互見。道瓊跌268.97點或0.75%，收35601.98點是3周以來最低，周線收黑約1%，標準普爾500小跌6.58點或0.14%，收4697.96點。那斯達克在科技族群反彈下表現不俗，漲63.73點或0.4%，收16057.44點，盤中再創新高紀錄，一度達16121.12點。.

為抑制歐洲新冠病例激增，奧地利政府宣布，22日起開始全面封城，引起股市一片軒然大波。奧地利這次封鎖對象，不管有沒有打過疫苗一律在內。至少10天，至多將長達200天。

德意志銀行憂心，奧地利鎖國一事，恐怕挑起歐洲各地對新冠病毒恐懼情緒，搞不好會影響到美國。因為以疫苗接種率來說，美國還比歐洲低。加上冬天又已到來，美國的防疫措施能不能有效免於病毒侵害，進而衝擊到經濟成長。

盤中，那斯達克指數中，疫情相關族群再次發威，這些股票在2020年都曾出現過波段新高，例如Zoom、Netflix以及亞馬遜等。同時，因有消息傳出蘋果電動車在不久的將來將問時，因此股價一度又寫下歷史新高。

由於市場轉進避險類資產，美國公債殖利率因通膨增加而上升。交易時，布蘭特原油曾挫逾3%，這也反映出奧地利封鎖一事，能源需求也可能減少。同時，這也是油價在是一年期間表現最差的一周。

其它疫情受害類股，像是達美航空、聯合航空以及美國航空，還有嘉年華遊輪與挪威遊輪的股價，跌幅至少1%起跳，因為旅行和休閒產業恐怕又會被疫情所影響。

美國時間19日，美眾院通過拜登倡議的1.75兆美元支出法案，但該法案會再提交參院進行協商。據悉，此法案包括教育、健保和氣候方面政策。不過，有部分分析師認為，眾院通過的這項法案，對2022年經濟成長只會有很小的幫助。

市場關注的另個焦點，就是新任美國聯準會主席人選。日前，拜登曾表示未來幾天將有定案。白宮指出，下周將會有更多訊息。但目前，是以聯準會現任主席鮑爾續任掌舵的呼聲最高。