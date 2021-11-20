台灣念頂尖大學畢業的文組生，薪水慘輸學店出來的理工人，這樣的現象讓一名網友感嘆地說「只有台灣這麼不重視文組嗎？」引起網友熱議，不少人認為這個現象不是只有台灣才有，而且兩者薪資落差甚廣應是受到「產業結構」的影響，因為台灣現在強的就是代工與科技業，這類別的工作產值高，自然薪水也會比較高。

一名網友在PTT上發文表示，在台灣文組薪資普遍較低，頂大文組的薪水慘輸學店理組，在美國和日本的狀況也沒有這麼誇張，美國和日本的文理組的平均薪資感覺差不多，但在台灣就落差甚大，是只有台灣這麼不重視文組嗎？

貼文引起網友討論，多數人認為「產業結構」是影響薪資的重要原因，因為台灣現在最強的就代工、機械與科技產業，當然理科的人薪水會比較高。「台灣理組能接來自世界各地的訂單，台灣文組能嗎」、「經濟層面產值較低，自然薪水不高吧！」

另有網友認為以「文組」兩字來概括一切實在太攏統，畢竟文組不是只有文學、歷史與哲學等科系而已，法律與商業類的科系也算在內，其實後面兩者的薪資也不容小覷。「法律系也是文組欸，文組已經幾個總統了」、「律師很強好嗎」、「文組念到博士也很強，薪水不錯」。

不過，也有網友認為國外文理組薪水差異不大恐非事實，有些國家甚至還開始減併文學相關的系所。「薪資不確定，但日本大學前陣子減併了很多文學系所，所以應該不是台灣而已」、「美國也是理組狂虐文組」。也有人指出某些國家文理組薪資差距不大，但前提是要找到一份很好的正職工作，否則真的只能一輩子渾渾噩噩、領著低薪過日子。