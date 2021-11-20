周玉蔻緊咬波及鎮瀾宮 顏寬恒痛批對手陣營：沒有人性、戕害信仰

台中市第二選區立委補選白熱化，國民黨確定由前立委顏寬恒參選後，各樣攻擊隨之而來，媒體人周玉蔻針對顏家財產等提出質疑，大甲鎮瀾宮也因顏寬恒之父顏清標任董事長而成為焦點，遭媒體質疑財務不透明。顏寬恒今(20日)上午赴龍井參與愛心園遊會時表示，鎮瀾宮有董監事機制，尊重鎮瀾宮作法，我們只是義工、媽祖信徒，這部分都尊重，希望選舉不要選到這麼沒有人性、抹滅人性，不是無端指控，把媽祖也拖下來，戕害信仰。

顏寬恒說，前一段時間到現在登記成為候選人之前就已經看到這種場景，可能也不用再多解釋，後續公投到選舉不曉得還有多少無中生有跟抹黑造謠？被問及「感覺你參選是周玉蔻，不曉得跟誰參選？」顏回應，現在是周玉蔻，不曉得下一位不知道是誰，對手陣營非常強大，包含整個政黨，我們訴求很簡單，希望安居樂業環境，有一個疼惜生命、愛護鄉里的人，符合地方需求推動，台中二選區最迫切希望有好空氣跟好環境，不需要對立也不需要撕裂、抹黑。

媒體也問「目前參選不只你個人，連鎮瀾宮也被迫公布財產，怎麼看待？」顏寬恒表示，鎮瀾宮有董監事的機制，我也尊重鎮瀾宮做法，我們只是義工、媽祖信徒，這部分都尊重，我希望選舉不要選到這麼沒有人性、抹滅人性，選舉是選候選人之間差異，誰能夠得到民眾認同，能夠得到多數選票為鄉親服務，不是無端指控，把媽祖也拖下來，戕害信仰這是非常不對。