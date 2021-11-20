6旬翁走到離家3公里處「腳麻去」 中興暖警助返家

南投縣政府警察局中興分局光明派出所員警17日執行巡邏勤務時，獲報中興新村祖祠東路上有民眾急需救助案件，到場後發現張姓民眾手持拐杖癱倚路邊欄杆旁，距離他的住家達3公里遠，員警即刻救援，耐心扶助，商請附近店家協助休息，並聯繫老翁家屬助其安全返家，老翁家屬頻向員警道謝。

南投市中興新村一名60歲民眾午後外出，獨自前往仍在修繕、路面崎嶇的南投市祖祠橋頭散步，後因腳麻、體力不支癱坐在路邊。

南投中興新村一名6旬民眾，因散步迷途「腳麻去」累癱街頭，中興暖警助返家。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中興暖警巡佐賴水瞬、警員鍾仁傑獲報後前往協助，張姓民眾向員警表示，天氣不錯、可以外出散步，但不知為何會走到該處。

張姓民眾走在修繕的祖祠橋路邊直到天黑，最終雙腳腿麻無力、體力不支，還好遇到路過下班的熱心民眾發現向警方報案。

員警到達後細心安撫情緒，先與家屬取得聯繫，後再護送老先生走過崎嶇道路，坐上巡邏車至附近店家暫時休息並等待家屬到場領回後才放心離開，暖心的舉動及熱忱的服務精神深獲張民及家屬感動，頻頻跟警方道謝，並直稱道「不好意思，謝謝你們」。

中興分局長洪政崴表示，員警在處理過程中都能發揮視民如親的精神，且未有顯露不豫之色，貫徹該分局一貫為民服務精神。

洪政崴提醒，秋冬季節太陽下山的早，注意家中長者黃昏出外散步運動，除留意天冷保暖外，如長輩有記憶漸漸退化趨勢，可向各鄉鎮市公所及南投縣政府社會及勞動處申請佩戴愛心手鍊或購買GPS定位智慧手錶，為親愛的家人增加一份保障。

如長輩不慎走失時，讓其他人能夠循著愛心手鍊所提供的資料及手錶GPS定位功能，能迅速助其安全的回到家中。