根據Cmoney統計，截至11/18，國內165檔台股基金平均績效達35.83％，打敗同期間大盤20.95％的表現，其中，今年以來績效排名前15強的台股基金，平均報酬率更高達63.98％，贏過大盤逾3倍；個別基金來看，今年以來投資報酬超過60％亦有9檔之多，表現最好的有統一奔騰、新光創新科技；另從進榜檔數來看，則以新光投信表現掛帥，包括新光創新、新光店頭、新光大三通，今年以來報酬皆衝上60％以上。

新光投信建議，國際電子大廠共同布局5大方向，透露明年台股獲利密碼，投資人如果擔心台股短線介入風險過大，定期定額績優台股基金，透過基金投資團隊，主動管理擁抱好公司，可望締造中長線豐厚報酬表現。

新光店頭基金經理人鄭君楠表示，電動車、節能減碳、元宇由新應用題材夯，帶領台股刷新高、台股基金也屢創佳績，儘管周五台股近關情怯，指數挑戰萬八新高點停歇，整體來看，大盤短線乖離拉大，指數拉回整理屬於正常，行情仍以中小型股買氣較熱，整體型態仍維持多頭格局，尤其從近期國際大廠共同布局方向，包括資料中心、AI、IoT(物聯網)、自駕車、網通及5G等，上述5大族群仍將是2022年台股不可逆的趨勢股，新科技應用商機齊發，創造無數新商機，現階段值得加碼台股科技基金，中長線投資潛力不容小覷。