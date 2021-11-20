中央流行疫情指揮中心日前開放欲出國的高端疫苗接種者混打其他國際認證疫苗，允許接種單劑、2劑高端者接種2劑AZ、莫德納或BNT疫苗。立委高嘉瑜18日表示，政策造成大家不便，政府應該道歉。今指揮官陳時中回應，「沒有要說什麼道歉的」，這是因應出國需要，是國外的政策，而不是國內要求打高端不算。

高嘉瑜18日接受政論節目《新聞大白話》採訪時，針對接種高端者為出國需補打其它國際認證疫苗一事指出，「這點我認為政府應該道歉，造成大家的不便」。當時她也坦言，高端走不出去，背後原因是因沒有拿到國際認證，不管保護力多少，沒有拿到三期，沒有拿到國際認證，就無法如同其他疫苗一樣成為世界採購的疫苗。

今日陳時中出席「2021台灣社區整合照顧研討會」時接受媒體聯訪時，被問及是否會對高端混打政策道歉。他表示，「沒有要說什麼道歉的，基本上政策是這樣，不是國內去要求，如果我們國內要求打高端不算，這樣就是政策錯誤」，這是其他國家的政策，我們為解決問題而提出這樣的方式（混打）。

陳時中表示，打疫苗政策需要及時提供，讓大家有合適的選擇。高端開放混打不是國內需要，而是出國需要，是別的國家規定，我們還是要照我們體制來走，若有任何情況，可循預防接種救濟來做。

至於立委高虹安近期質疑高端買太多，有可能放到過期，今日有媒體詢問是否有任何解決方案，例如退費請高端收回疫苗？對此，陳時中表示，這是合約的問題，不管是國際、國內廠商，政府的信譽都要去考慮。