在全球供應鏈受阻拖累下，各大風機製造商營運持續承受打擊。分析師如今更預測，美國風力發電明年成長速度恐因此放緩。

儘管全球興起綠能風潮，各國對於再生能源需求升高，但受到鋼鐵成本攀升、運輸延誤等問題影響，許多風機大廠遭遇無法如期交貨、獲利低落的困境。

丹麥風力發電機大廠維斯塔斯（Vestas）日前表示，全球供應鏈瓶頸問題已導致該公司獲利遭到壓縮。同業西門子歌美颯（Siemens Gamesa Renewable Energy）5日預估，原物料短缺與供應鏈打結問題恐延續至明年，並對公司營運帶來極大衝擊。

西門子歌美颯執行長諾恩（Andreas Nauen）表示：「市場預期情況將會改變並恢復正常，但我們不確定此事何時發生。」

此外，美國國會先前遲遲未通過支出法案以延長風電減稅優惠，導致許多客戶延後訂單。風電大廠奇異（General Electric）近日表示，美國風電補貼前景未明，導致他們訂單量下滑，預估今年再生能源事業自由現金流恐為負值。

美國能源顧問業者伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）預測，在這些因素影響下，美國明年陸上風電新增裝置量恐暴跌近三成。

研究機構HSBC Global Research工業與乾淨能源部門主管麥克拉克林（Sean McLoughlin）表示，美國陸上風電市場規模排名全球第二大、僅次於中國，對於整體產業發展有著極大影響。

伍德麥肯茲亦預測，全球明年陸上風電裝置量預估下滑1.6％，但離岸風電裝置量可望成長約7％。

西門子歌美颯財務長普恩特（Beatriz Puente）表示：「供應鏈瓶頸、特定零件延誤抵達與運輸成本上漲，目前承受最大衝擊的是陸上風電市場。」