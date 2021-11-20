YouTuber白癡公主，無厘頭風格深受網友喜愛，日前在社群網站宣布要凍卵，還將過程拍成影片分享，不過卻被少數網友質疑「趕快結婚不就好了」，對此她無奈回應：「是不是想太簡單？」

白癡公主先前表示生育在人生規劃被排在很後面，但今年發生太多意外，才改變想法，由於單身的她仍在事業衝刺期，因此決定用凍卵方式，以後再到海外合法借精，未來會憑自己力量養育小孩，更將過程拍成影片，影片中，她進入打排卵針的療程，還因為害怕打針，猶豫許久才把針頭插進肚皮，辛苦過程讓人看了相當不捨。

不過有部分網友不認同她此做法，紛紛留言：「不是應該更積極接交友軟體的業配兼使用，趕緊找到一個對的人？」、「趕快結婚不就好了，幹嘛這麼麻煩」，甚至還有人直接狂酸「勇敢去打炮啊，敢凍卵不敢打炮，出一張嘴，本末倒置」，對此，她則回應網友：「人家還是用行動力去凍卵了」，但也不忘反問網友：「關於我決定凍卵，結果是不是想太簡單了」。

白癡公主將療程拍成影片分享。（影片／白癡公主Youtube）

不過也有許多人力挺她的做法，紛紛留言：「講的結婚好像很簡單，跟買飲料一樣的感覺」、「真的很好奇這些人的腦子裡到底裝了什麼」、「遊戲都會配到豬隊友了，結婚還隨便配？支持凍卵」、「只想要小孩不想結婚關你們屁事」、「終於找到為什麼離婚率這麼高的原因了」。