國民黨立委許淑華指出，南投是中彰投地區，唯一沒有垃圾焚化廠的縣市，導致常面臨垃圾難以消化之苦。在她與南投縣政府努力下，環保署已核定「南投縣第5期111年至114年垃圾轉運暨監督稽查計畫」，讓南投成功獲得環保署2.5億補助。消息一出網友盛讚，許「神力女超人」的封號當之無愧。

許淑華日前在臉書宣布，她成功再為南投爭取2.5億經費。許表示，南投為配合中央政策，是中彰投地區，唯一沒有垃圾焚化廠的縣市，每逢其他縣市焚化爐進行歲修及改建，南投縣垃圾便難以消化。

許淑華強調，經南投縣政府及淑華多次爭取努力，環保署已於110年11月1號核定「南投縣第5期111年至114年垃圾轉運暨監督稽查計畫」，同意補助2.5億辦理，每年轉運總量上限為7.7萬公噸，對南投垃圾去化及草屯掩埋場垃圾移除進度，有極大幫助。

此文截至出稿時間已獲得7000人按讚，網友紛紛回應：「真的是神力女超人！」「神力女超人當之無愧」、「南投有你真好」、「政治人物有沒有在做事，大家都看在眼裡」、「很有未來縣長的架式」、「真正內外兼具」、「人民要的不多，有把基層需求放心中就是重點」。