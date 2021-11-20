國際奧會(IOC)資深委員龐德(Dick Pound)本周告訴《路透》，大陸網球女將彭帥的事件可能迫使國際奧會採取強硬路線：「我懷疑這是否會升級到取消奧運（2022北京冬奧）的程度，但世事難料(you never know)。我不知道我們現在到了哪一個階段，但我確定他們（奧會高層）正在關注事態發展。對於他們（中國大陸）而言，事情比平常更棘手，他們正在處理一位向高層發起控訴的國民。」

彭帥參加過3次夏季奧運，但是國際奧會對此事相當低調，《紐約時報》批評國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)對此不聞不問：「彭帥在哪裡？這是軟弱的國際奧會不敢提出的問題。現在最應該大聲質問中國高層的就是巴赫。」北京冬奧將於明年2月舉行，這是國際奧會握有的一大籌碼。

本月初彭帥自曝多年前與國務院前副總理張高麗有婚外情，彭帥現年35歲，張高麗75歲。依據彭帥最初的說法（原本的網路貼文已被下架），她起初不同意與張高麗發生關係，後來架不住張的哄騙，她指出「這段感情」最終只是張高麗在玩弄她而已。外媒將其報導為對抗「權勢性侵」的「#MeToo行動」，加上彭帥此後失聯而引起高度關注。

國際奧會可能直接要求見到彭帥嗎？龐德推測不至於那麼強硬。龐德說：「如果你們是中國，面對（冬奧取消）你們可以說很失望，但是世界其他國家會更加失望。」龐德的個人看法不認為冬奧會取消，只是不排除其可能性。