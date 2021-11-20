第二屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue）將於11月23日以線上方式舉行，將由經濟部長王美花及科技部長吳政忠共同代表我方主談；美方則由國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）擔任主談，外交部及其他相關部會官員也將參與對話。

外交部指出，「經濟繁榮夥伴對話」是台美最高層級的經濟戰略對話平台，去年11月20日首度召開，討論議題廣泛且深入，成果豐碩。在此良好基礎下，本年台美雙方將就供應鏈、反制經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全、科學與技術等共同關切的議題及政策進行深度交流。

外交部高度重視台美緊密的經濟連結，並與相關部會合作，持續深化台美經貿合作夥伴關係，促進雙方經濟成長、韌性與繁榮。

美國在台協會（AIT）指出，EPPD旨在廣泛的經濟議題上促進合作，並締造美國和台灣之間更緊密的經濟和商業關係。我們的夥伴關係建立在強健的雙邊貿易與投資、人民與人民的關係，以及共同捍衛自由和共享民主價值觀的基礎上。