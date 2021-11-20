重機插C300慘死 攝影師罵「賓士駕駛低能」：路邊出來不看

驚悚畫面曝！重機撞上白賓士「直插擋風玻璃」 騎士命危送醫

有PTT網友用「影格」推算，重機撞上賓士瞬間時速恐達216公里。（截自PTT）

另有PTT網友加入車身長度推算，重機時速也高達179公里。（截自PTT）

一名王姓男大生騎重機環島，18日下午行經台一線屏東縣枋山鄉路段時，撞上準備穿越道路的白色賓士，連人帶車插進賓士後擋風玻璃死亡。網路流傳同行車友稱騎170（時速）還追不上王男，有PTT網友透過監視畫面，用「影格」推算，該重機當時車速恐高達216公里。

現場監視影像曝光，只見王姓男大生騎著重機飛速撞上賓士，速度之快、力道之大，直接將賓士撞到轉向180度。這起嚴重車禍引發各界熱議，有人指出白色賓士橫向切入車道惹禍，但更多人認為重機速度太誇張，如果不是這麼快，或許還有機會反應。

有PTT鄉民透過監視器畫面，用重機從出現影子到賓士旁的「每秒顯示影格數」來估算，死者當時時速高達216.05公里；另有網友加入「車身長度」計算，時速也有179公里。

眾多鄉民表示：「板上神人很多」、「有這麼專業的嗎」、「好猛 推數據」，不過詳細車禍數據仍有待警方進一步調查，以及車輛行車事故鑑定委員會認定才能確認。