一名王姓男大生騎重機環島，18日下午行經台一線屏東縣枋山鄉路段時，撞上準備穿越道路的白色賓士，連人帶車插進賓士後擋風玻璃死亡。網路流傳同行車友稱騎170（時速）還追不上王男，有PTT網友透過監視畫面，用「影格」推算，該重機當時車速恐高達216公里。
現場監視影像曝光，只見王姓男大生騎著重機飛速撞上賓士，速度之快、力道之大，直接將賓士撞到轉向180度。這起嚴重車禍引發各界熱議，有人指出白色賓士橫向切入車道惹禍，但更多人認為重機速度太誇張，如果不是這麼快，或許還有機會反應。
有PTT鄉民透過監視器畫面，用重機從出現影子到賓士旁的「每秒顯示影格數」來估算，死者當時時速高達216.05公里；另有網友加入「車身長度」計算，時速也有179公里。
眾多鄉民表示：「板上神人很多」、「有這麼專業的嗎」、「好猛 推數據」，不過詳細車禍數據仍有待警方進一步調查，以及車輛行車事故鑑定委員會認定才能確認。
文章來源：PTT
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