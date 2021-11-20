國發會配合行政院振興五倍券，加碼面額500元的「地方創生券」，經過四梯次的抽籤，總計發出21萬899份，而今(20日)是到「地方創生入口網」登錄綁定金融機構(可選擇綁定22家金融機構)，以完成領券作業的最後一天。國發會日前也在臉書提醒中獎者，錯過就來不及了，快去登錄綁定。

國發會指出，地方創生券經過四梯次的抽籤，總計發出21萬899份，中籤的民眾請記得在於20日前到「地方創生入口網」登錄綁定金融機構，以完成領券作業，消費前下載金融機構「行動銀行App」或「台灣行動支付App」綁定金融卡／帳戶，即可到「地方創生適用店家」使用「台灣pay」支付消費。

至於地方創生券使用期間為12月1日起至明(111)年4月30日止，而適用地方創生券的店家主要為在地文創商品、鄉土特產、美食、小旅行等業者。

✅地方創生券各周中籤身分證號/統一證號末碼如下：

●第1周中獎號碼

081、089、105、188、335、

358、367、396、441、467、

521、594、798、912、941

●第2周中獎號碼

456、568、598、645、675、

684、880、886

●第3周中獎號碼

064、135、168、191、314、

366、459、706、771

●第4周中獎號碼

046、119、201、221、743、

750、828