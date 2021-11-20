全台「棒球隊」事件四起，如今球棒已升級進化！新北市三重前天（18日）出現2名機車騎車在馬路中間發生糾紛大吵，其中1男子一怒之下從口袋掏出黑色物體，接著一拉變成長型棒狀物，開始揮舞叫囂，而另名男子則不甘示弱大吼「你敢打試試看」、「你打打看」，影片曝光引起討論。

YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」日前分享1段影片，影片中2名騎士在路中停車格大吵起來，頭戴黑色安全帽的男子先是下車朝對方怒罵「你現在怎樣！來啊」，接著就從口袋掏出黑色物體，再拉長成1根棒子，疑似就是甩棒；而遭嗆的男子也不甘示弱下車朝他罵「你敢打試試看」、「你打打看」。

新北市三重前天（18日）出現2名機車騎車在馬路中間發生糾紛大吵，其中1男子一怒之下從口袋掏出黑色物體，接著一拉變成長型棒狀物，開始揮舞叫囂。（翻攝自YouTube）

原PO事後說「一言不合就掏出棒狀物」，說當時在旁目擊整起事件，但因綠燈就離開現場了，還說該處前方就是警察局，「要打可以去前面打」；其他網友留言說「吵架還立中柱欸，是個狠角色」、「俗辣，笑死，我期待的辣椒水呢」、「甩棍:當時我害怕極了」、「看來對方職業是狂戰士，普通劍士無法抵擋」、「好可惜是開放式結局，還以為可以看到新一代攔車道歉哥」。

據悉，警察機關配備警械種類規格表中的器械，須經內政部許可才能販賣、攜帶，包括木質警棍、膠質警棍、鋼鐵質伸縮警棍等，若未經許可攜帶伸縮警棍，可依社會秩序維護法「製造、運輸、販賣、攜帶經主管機關公告查禁的器械」，最重可處拘留3日或3萬元罰鍰。