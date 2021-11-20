美媒披露，日本首相岸田文雄周五（19日）首度推出高達56兆日圓（約台幣13兆元）的財政刺激方案，創下日本史上最大規模經濟振興措施，其中部分資金，補助台積電赴日設廠，預計至少補助70億美元（約台幣1950億元）一半或更多經費，估算約台幣975億元。

美國財經新聞報導，經濟振興方案強化的四大重點，包括COVID-19防疫、與疫情共存重啟經濟活動、啟動「新資本主義」，以及防災減災與國土強化。

岸田文雄表示，經濟提振對策將推升日本國內生產毛額（GDP）成長 5.6%，並強調，希望讓疫情受創的經濟盡快重回成長軌道。

日媒先前報導，晶圓代工龍頭台積電與索尼合資，計畫在日本熊本蓋一座12吋晶圓廠，預計2022 年開始興建，2024 年底前量產，月產能約 4萬5千片，將是該產業振興方案補助的第一案，且日本政府擬補助4000億日圓，約達初期資本支出規模8000億日圓（約70億美元）的一半。

岸田文雄提到，「台積電近期一直是日本國家經濟安全的重要話題，不僅如此，我們也想吸引美國晶圓製造廠前來日本設廠，並採取其他行動來提高民間半導體部門的可能性。」

日本產業經濟貿易大臣萩生田光一也暗示，日本願意支付一半或更多經費，資助前來日本設廠的半導體企業。他強調，「考慮到各國政府大都提供一半或更多設廠成本，日本政府也將依照這些趨勢考慮補助半導體企業資金。」

至於補助規模是多少，日媒指出，日本政府計畫撥款約 67 億美元 (約台幣 1876億) 支持赴日設晶圓廠的企業。台積電和索尼合資熊本晶圓廠投資約70億美元（約台幣1950億元），可望成為首批補助對象。