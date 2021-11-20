首批疫苗混打今開打，未來有可能在第15輪也開放民眾選擇混打，但仍有不少人不知道混打第二劑該選BNT還是莫德納，對此，精神科醫師沈政男透露，當今混打最強保護力的組合是「AZ＋莫德納」，很多人害怕副作用很強，但其實就是手臂痛幾天舉不起來而已。另他也提到，許多已打完兩劑AZ的人也別怕，第三劑很快就會打了。

沈政男昨在臉書發文分享，台大進行的莫德納混打實驗，雖然混打的「anti-S IgG」不是最高，但中和抗體卻是最高，甚至比兩劑莫德納還高，雖然台大也有說，這未必達到統計顯著，但至少證明，AZ混打莫德納的保護力絕對不輸給兩劑莫德納。

沈政男進一步解釋，中和效價是把病毒傳染力抵銷掉的能力，須用活病毒或假病毒來測試，其結果可換算成中和抗體，給出一個濃度；而抗體「anti-S IgG」與「anti-N IgG」，則是能與病毒結合的免疫能力，而結合不等於中和，雖然有相關性。

沈政男指出，AZ混打莫德納是當今最強保護力的組合，本土研究數據也可證明，至於許多民眾擔憂的副作用，其實就是手臂痛幾天、舉不起來而已，沒什麼大不了的。

已經打完兩劑AZ的人，看到相關研究顯示AZ疫苗的保護力，隨著時間過去逐漸探底，忍不住感到憂心，對此，沈政男則說，其實不用太擔心，因為第三劑很快就會打了。

指揮中心發言人莊人祥也說，國外研究認為第三劑的接種時間，應該在第二劑打完後6至8個月再打，預計在明年1月底前應有26.3萬人符合接種資格，因此針對第三劑疫苗的規劃，屆時會視疫苗到貨狀況，與ACIP委員開會的結果，進行討論規劃。