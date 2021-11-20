如果遇上需要做無痛檢查或是動手術前，醫護人員都會再三提醒，務必要在表定手術時間前空腹8小時，不過許多人還是會忍不住偷偷吃一點點覺得應該無害的飲食。網路人氣圖文作家Nonie日前在臉書PO文，提及為了做無痛腸鏡檢查，也須空腹8小時，但期間因為感覺頭暈，擔心血糖過低，所以含完了一顆硬糖。沒想到就這麼小小一顆糖，讓醫護人員大驚失色。

Nonie表示，在約定時間準備進行無痛麻醉時，護理師問她是否午夜過後就沒進食。Nonie坦言吃了一顆糖。此言一出，護理人員立刻警覺，探問了糖果的種類與吃糖的時間，並且和醫師詳細討論後，Nonie才得以順利進行無痛檢查。

不過待檢查完畢後，護理師正色提醒，麻醉前空腹絕對不是開玩笑，「還好吃的是硬糖，且已超過2小時，否則這次就不能麻醉了。」

●一口水、一顆軟糖 都可能引發生命危險

Nonie轉述護理師的提醒指出，「麻醉前胃裡必須淨空，是因為吃東西或喝水的話，會讓胃分泌胃液，可能造成胃液逆流嗆傷肺部，要是發生吸入性肺炎和呼吸窘迫，都是非常危險的事，嚴重的話還會進加護病房。」護理師進一步強調，尤其當戴上手術常用的氧氣罩時，「如果被嗆到時，這些氧氣罩蓋住嘴，會有多危險！」

●半身麻醉也要空腹8小時？

振興醫院教授級主治醫師蔡勝國博士在《麻醉真相》書中提到，即使半身麻醉也要空腹8小時的原因，是考量手術需要，萬一手術時間超過半身麻醉的時間，或狀況生變，需要改用全身麻醉時，為了避免造成吸入性肺炎，因此仍要提前部署，維持空腹8小時的規定。

蔡勝國醫師提醒，降低麻醉風險，不僅是專科醫師的責任，患者自身也要做好準備，因此包括徹底空腹、至少前兩個月開始戒菸、戒酒，適當運動、休息，遵照飲食指引，都是在麻醉前可為自己做好的前置作業，不要輕忽。