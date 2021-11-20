畢竟面對東區倒數第2的活塞，勇士20日決定讓最近很辛苦的柯瑞輪休，場上改由普爾與威金斯領軍，結果普爾攻下全場最高32分，外加7籃板、2助攻，威金斯也拿27分，幫助勇士有驚無險以105比102氣走地主活塞，勇奪3連勝，且續居聯盟與西區龍頭位置。

儘管一口氣讓柯瑞、卓雷蒙格林、伊戈達拉、歐托波特4名球員輪休，勇士作客面對活塞，打完上半場仍靠普爾投進4顆三分球、獨拿22分的火力秀，取得56比51小幅領先，反觀活塞則靠法蘭克傑克生與今年狀元康寧漢火力緊咬比分。

來到下半場，勇士換成威金斯投入外圍火力，與普爾、小培頓等隊友攜手擴大勇士領先幅度來到16分，不過活塞末節一開始打出15比5追近，甚至打到最後20秒，活塞追到只差3分且擁有最後一擊機會，可惜最後兩次三分出手都沒進。

勇士除了普爾與威金斯，別利查也有14分、8籃板，頂替柯瑞先發的小培頓貢獻12分；活塞以法蘭克傑克生27分最高，康寧漢交出19分、6助攻、6籃板、3抄截與2火鍋的全能數據，表現逐漸像是選秀狀元，葛蘭特19分、4籃板。