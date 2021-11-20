運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析12生肖下半輩子運勢，其中生肖屬鼠、牛、龍、馬、雞的人年輕時比較辛苦，中年後有轉運機會，晚年過得輕鬆自在。

▍生肖鼠

屬鼠人幼年時多有災難，運勢在後半生才開始大旺。男人會遇到旺夫的好妻子，從此一帆風順。女人會為丈夫帶來財運，家庭幸福和睦，一家人平安順遂，財源滾滾而來。

▍生肖牛

屬牛人很熱心，喜歡幫助別人，年輕時常做慈善，導致難以存錢，到了中年以後才開始轉運，得到大家的尊重和認可，善緣累積，做事更容易成功，財運上升，父母身體健康，生活一片祥和。

▍生肖虎

屬虎人中年後易得貴人扶持，有做官的命格，朋友多是富貴之人。父母管教嚴格，男人大多都是妻管嚴，女人掌握著家中大權，家族興旺安寧，不會為了錢財發愁，下半輩子日子過得瀟灑自在。

▍生肖兔

屬兔人性格溫和，聰明伶俐，後半生走貴人運，工作上會得到幫助，遠離霉運。但同時也要勤儉持家，多做好事，積善成德，才能在老年時名利雙收，福壽安康。

▍生肖龍

屬龍人喜歡交朋友，人緣好，會得到朋友的幫助。他們機智敏捷，要求完美，表面悠閒，其實內心日夜操勞。年輕時辛苦，反而中年後可以得到輕鬆，事業蒸蒸日上，下半輩子不需為了吃穿發愁。

▍生肖蛇

屬蛇人性格剛強，不依賴別人，到了40歲之後，才會事業好轉，男人能賺到滿意的收入，女人不再心高氣傲，踏實過日子，生活逐步穩定下來。

▍生肖馬

屬馬人很好勝，他們大多都容貌端正，性格和善，一生錢財頗為豐厚。少年時多病多災，做事難以成功，容易遇到阻礙。中年後運勢高升，如果能激勵自己奮發圖強，必能幹出一番大事業。

▍生肖羊

屬羊人溫潤平和，富有同情心，一生不用太過辛苦，就可以衣食無憂，前程似錦。不過要想成為人上人，事業財運更進一步，中年需有貴人相助。下半輩子夫妻和順，家業頗豐，盡享天倫之樂。

▍生肖猴

屬猴人性格寬厚，處事敏捷。早年能力突出，善於把握機會，能夠在工作上得到長官青睞，但多是奔波勞碌，且困難重重。只要堅持到45歲後，就可以事業興盛，財祿亨通，家庭幸福，可安心頤養天年。

▍生肖雞

屬雞人年輕時會遇到各種壓力和阻礙，做事容易陷入絕境，中年時能夠抓住機遇，讓事業達到頂峰，一鳴驚人。後半輩子身份尊貴，受人景仰。但切勿驕傲自滿，多勞才會多得，不可只等不做。

▍生肖狗

屬狗人後半生會有貴人相助，事業上也會有所進展，會有升職加薪的機會，家人之間和和氣氣，福祿有餘，但是要隨時注意身邊的小人剝奪錢財，雖然運勢有提高，但也有焦慮伴隨，需做好心理準備。

▍生肖豬

屬豬人有好人緣，不會去主動招惹是非閒事，萬事皆求順利。早年階段不易聚財，一有收入，就會有大的消費。後半生懂得積累財富，財帛如意，手中錢財多起來，晚年時則可以衣食安穩，平安順遂。

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