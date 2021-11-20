美女律師「Becky」傅靖瑜（貝琪）臉蛋甜美、身材火辣，是PTT表特版常客，先前她常受邀上各大節目，更參加戲劇《逆局》演出，日前她穿紅色比基尼到海邊衝浪，曬出側面照引來不少好評，更有人敲碗求正面照片，傅靖瑜昨(19日)也因應網友請求曬出正面美照，驚喜的是她所穿的比基尼不僅是丁字褲，正面看來原來是開高衩，讓網友流鼻血狂回愛心符號。

傅靖瑜擁有D級傲人上圍，她不只臉蛋美，身材更有168公分，光是長腿就有106公分，比例好到驚人，而她除了外貌出眾外，也相當有頭腦，過去在錄取率僅8%情形下，考上當年勞動法組全國律師第28名。今年3月她透露被人惡意打電話騷擾，讓她只好在粉絲專頁喊話：「今天開始你再打過來，我直接會去找檢警報刑事，你的通訊紀錄跟時間，我全留著（職業病不好意思我習慣留證）。」

傅靖瑜更表示，雖然自己睡覺時都用飛航模式聽不到聲音，但發現有人自以為聰明用了未顯示來電打了超多通電話還是很不爽，嗆：「你自作聰明用未顯示來電，但警檢都可以在電信位置找到你的，加油好嗎？」也挑明：「然後我絕對告你刑事。恐嚇危安、強制罪、絕不和解，不用想給我和解金，因為我要你進檢警局留刑事案底。」

近日傅靖瑜到海邊衝浪散心，6天她曬出照片說：「衝浪成功，等不及分享衝浪影片了，平日練核心，終於派上用場，謝謝教練」，昨她再加碼曬出正面開高衩、露雪乳的辣照，笑說：「對我的體重來說，衝浪板蠻重的，為了拍照，硬著頭皮撐一下，提醒我要練一下手臂哪」，粉絲仍讚：「這個比例根本完美」、「太辣了吧」、「這身材有夠不科學」。