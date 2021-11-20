「1218四大公投」硝煙四起，國民黨金門縣黨部開闢街頭宣講戰場，首站今天上午前進金城鎮東門代天府廣場，新任主委吳興邦和卸任主委石兆瑉率黨員同志輪番站上肥皂箱開講，還穿插有獎徵答送「萊豬小撲滿」，吸引在菜市場穿梭來去的鄉親，打響「四個都同意，人民大勝利」的宣傳口號。

金門縣黨部主委吳興邦表示，歡迎大家一起來向民進黨政府表達人民守護食安與下一代健康的立場，取回被傲慢政府剝奪的公民權利。（李金生攝）

坐落於金城鎮菜市場，選戰「兵家必爭之地」的東門代天府廣場，人來人往十分熱鬧，不少鄉親長輩看到五顏六色的旗幟和標語，還以為又在舉辦選舉活動，也有遊客圍觀關心「反萊豬」、「重啟核四」、「珍愛藻礁」和「公投綁大選」等四大公投在離島金門的民意反映。

金門縣黨部甫卸任主委石兆瑉也站上肥皂箱，呼籲鄉親在12／28公投日一定要相揪踴躍出來投票。（李金生攝）

縣黨部以「拚公投，保民主護健康」為主題的街頭宣講，今天上午在金城鎮東門代天府前廣場開講，另安排11／219上午在金湖鎮新市里籃球場、11／27上午在金沙鎮舊衛生所前2個場次。

吳興邦主委走入人群，聽取鄉親表達不讓執政黨「黑白來」，守護下一代健康的立場。（李金生攝）

縣黨部新上任主委吳興邦帶領黨員同志，輪番站上象徵貼近民意，與鄉親站在一起的肥皂箱，齊聲喊出：「四個都同意，萊豬滾回去」、「四個都同意，藻礁留濕地」、「四個都同意，核能救經濟」和「四個都同意，公投展民意」、「四個都同意，人民大勝利」的聲音。

縣黨部表示，歡迎大家一起來向民進黨政府表達人民守護食安與下一代健康的立場，取回被傲慢政府剝奪的公民權利，12／28公投日一定要相揪踴躍出來投票。