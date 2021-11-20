謝和弦和前妻Keanna離婚後關係決裂，莉婭更因小三身分介入婚姻遭千夫所指，兩人甚至常隔空交戰，不過莉婭稍早竟發文向Keanna公開道歉，更強調「經紀人希望由我扛起責任來畫下句點」。

莉婭遭控侵害配偶權，將於本月23日做出二審判決，她表示很多人都在關注此事，更提到丈夫內心很多怨恨是不可能一時半刻放下，尤其罹患躁鬱症的他，需要和其他人和平共處相當不容易，更強調謝和弦父親表示曾經歷過兒子帶著的這種恨，推估至少要10年才會慢慢消去，因此交代她：「必須要更努力陪著自己的丈夫向未來前進」，但也抱怨不太懂為什麼私事要被關注到這種程度。

莉婭更跌破眾人眼鏡，向Keanna公開道歉：「我侵害了妳的配偶權，我搶了妳的老公！陳莉涵是法院認證的小三」，但也不忘曬出和謝和弦甜蜜親吻的放閃照，接著公開喊話：「我在此向大家公告發誓，無論從今以後如何，謝和弦的幸福由我買單，未來加油」。

不過多數網友認為莉婭並非真心想道歉，紛紛留言砲轟：「感受不到你所謂的善意，不是發自內心倒不如不做，不要當別人都傻瓜看不懂你在幹嘛」、「這麼不情願還發文道歉，道歉文還放接吻照，有認真道歉嗎」、「讓人覺得噁心，這麼心不甘情不願真的不需要道歉」。