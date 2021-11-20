國民黨立委參選人顏寬恒18日甫公布競選團隊人事案，其中一位發言人張禹宣立刻被鎖定爆料。對此，另一發言人白喬茵19日表示，自從接下發言人後身旁朋友都很擔心，她原充滿信心如今卻陷入人生從未有過的恐懼，因為不知道何時輪到自己，讓她直呼「我真的好害怕！」網友則紛紛湧入白臉書留言，其中大批網友都對她表示「加油」。

白喬茵19日在臉書貼文指出，人事案一宣布，很多朋友來關心，都罵她是不是瘋了、在叛逆什麼、有戰地記者魂、哪裡有火往哪邊衝，大家也都請她好好保護自己，因為「這是一場全國矚目的選戰，民進黨有輸不起的壓力，所以沾上的人都會跟著賠進去」。但她仍對民主有信心，認為戰場只會鎖定當事人和其家族，不可能波及到輔選人員。

白喬茵坦言「我真的錯得離譜」，她看到張禹宣馬上被爆料一件不知真假的陳年往事，她很震驚也很難過，不知道何時會輪到自己，「我很震驚也很難過，我不知道何時會輪到自己，我真的好害怕，害怕到想逃、害怕到想立刻暫停遊戲」。

此文發出後湧入許多留言，其中大批網友都對她留下「加油」二字；另也有網友表示：「勇敢的大甲女兒，有成千上萬的人支持妳，黑暗總是躲在光明之後」、「前方是一片荊棘坎坷，但只要勇敢走下去，就能走到光照之地」、「這個力道還算小的，更恐怖的以前都發生過」、「妳是在做對的事情！」「看了此篇文章眼眶濕了，秀秀」。